وكالة الرأي الفلسطينية العلماء على وشك إطلاق أقوى ليزر في الولايات المتحدة وكالة الرأي الفلسطينية دراسة تحذر من انهيار جرف جليدي قد يرفع مستوى سطح البحر وكالة الرأي الفلسطينية كوكب المشترى يقترب من الأرض الاثنين المقبل وكالة الرأي الفلسطينية فريق طبي بمستشفى شهداء الأقصى يستخرج قلم رصاص من معدة فتاة وكالة الرأي الفلسطينية إدارة التمريض والتعليم المستمر يناقشان التوثيق التمريضي وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تناقش وضع آلية لحل مشاكل الصيانة في مراكز الرعاية الأولية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تتسلم ثمانية وحدات غسيل كلوي بتبرع من الأردن وكالة الرأي الفلسطينية مشروب ساخن يكسر الكوليسترول وقد يخفض مستوياته المرتفعة! وكالة الرأي الفلسطينية المستشفى الأوروبي ينظم فعالية بعنوان "الدواء دون أضرار" وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ودعوات للرباط غداً
أخبار » الأخبار الحكومية

بالمنظار دون مضاعفات

فريق طبي بمستشفى شهداء الأقصى يستخرج قلم رصاص من معدة فتاة

22 أيلول / سبتمبر 2022 09:58

فريق طبي بمستشفى شهداء الأقصى يستخرج قلم رصاص من معدة فتاة
فريق طبي بمستشفى شهداء الأقصى يستخرج قلم رصاص من معدة فتاة

غزة- الرأي
نجح الفريق الطبي بمستشفى شهداء الأقصى، في استخراج قلم رصاص من معدة فتاة لم تتجاوز الرابعة عشر من عمرها بعد ابتلاعه عن طريق الخطأ أثناء دراستها.


 وأوضح رئيس قسم الجراحة في المستشفى الدكتور إياد الجبري أن الفتاة وصلت المستشفى وهي بكامل وعيها وتشتكي من ابتلاعها قلم رصاص أثناء دراستها.


وبين أن القلم الذي يبلغ طوله نحو 22سم وصل للمعدة، بعد أن وضعته الفتاة بفمها بينما كانت تسند رأسها على كرسيها خلال الدراسة، مشيرًا إلى أن شهيقها خلال وضعها للقلم بفمها عمل على فتح البلعوم مع قناة الفم ما سهل دخول القلم إلى جوفها.


وأكد د. الجبري على أن الطواقم الطبية تعاملت مع الحالة فور وصولها بإجراء التحاليل وصور الأشعة للتأكد من وضعية القلم داخل المعدة، وتبين أنه لم يأخذ مساراً طبيعياً للخروج عبر القنوات التي يمكنها إخراجه بسهولة دون تدخل جراحي.


وأفاد الدكتور الجبري بأن الحالة كانت مستعصية نظراً لاتخاذ القلم زاويتين داخل المعدة مما صعب الأمر على الطواقم الطبية من إخراجه دون تدخل جراحي، الأمر الذي قد يترك أثراً في بطن الفتاة بعد إجراء العملية في ظل صعوبة تحريك القلم.


وحول محاولات الطاقم الطبي المتابع للفتاة قال الجبري "حاولنا ولأكثر من مرة تحريك القلم بصورة لا تؤذي جدار المعدة حتى تمكنا من تحريره من انغرازه في جدار المعدة وقمنا بفصله دون اللجوء للجراحة".


وأضاف الدكتور "كان الخوف خلال استخراج القلم أن يفلت من المنظار خلال سحبه أو أن يقع في الحنجرة مرة أخرى"
وشارك في العملية كلا من رئيس قسم الجراحة الدكتور اياد الجبري، والدكتور تيسير معمر والدكتور محمد قشطة والحكيم أشرف لبد.

فريق طبي بمستشفى شهداء الأقصى يستخرج قلم رصاص من معدة فتاة 307033642_622268242637551_5821086555287361144_n 308029021_505024661457696_6565156245208482970_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"مبادرة فلسطينيي اوروبا للعمل الوطني" تنفذ حملة "جرحنا واحد"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟