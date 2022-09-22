فريق طبي بمستشفى شهداء الأقصى يستخرج قلم رصاص من معدة فتاة

غزة- الرأي

نجح الفريق الطبي بمستشفى شهداء الأقصى، في استخراج قلم رصاص من معدة فتاة لم تتجاوز الرابعة عشر من عمرها بعد ابتلاعه عن طريق الخطأ أثناء دراستها.



وأوضح رئيس قسم الجراحة في المستشفى الدكتور إياد الجبري أن الفتاة وصلت المستشفى وهي بكامل وعيها وتشتكي من ابتلاعها قلم رصاص أثناء دراستها.



وبين أن القلم الذي يبلغ طوله نحو 22سم وصل للمعدة، بعد أن وضعته الفتاة بفمها بينما كانت تسند رأسها على كرسيها خلال الدراسة، مشيرًا إلى أن شهيقها خلال وضعها للقلم بفمها عمل على فتح البلعوم مع قناة الفم ما سهل دخول القلم إلى جوفها.



وأكد د. الجبري على أن الطواقم الطبية تعاملت مع الحالة فور وصولها بإجراء التحاليل وصور الأشعة للتأكد من وضعية القلم داخل المعدة، وتبين أنه لم يأخذ مساراً طبيعياً للخروج عبر القنوات التي يمكنها إخراجه بسهولة دون تدخل جراحي.



وأفاد الدكتور الجبري بأن الحالة كانت مستعصية نظراً لاتخاذ القلم زاويتين داخل المعدة مما صعب الأمر على الطواقم الطبية من إخراجه دون تدخل جراحي، الأمر الذي قد يترك أثراً في بطن الفتاة بعد إجراء العملية في ظل صعوبة تحريك القلم.



وحول محاولات الطاقم الطبي المتابع للفتاة قال الجبري "حاولنا ولأكثر من مرة تحريك القلم بصورة لا تؤذي جدار المعدة حتى تمكنا من تحريره من انغرازه في جدار المعدة وقمنا بفصله دون اللجوء للجراحة".



وأضاف الدكتور "كان الخوف خلال استخراج القلم أن يفلت من المنظار خلال سحبه أو أن يقع في الحنجرة مرة أخرى"

وشارك في العملية كلا من رئيس قسم الجراحة الدكتور اياد الجبري، والدكتور تيسير معمر والدكتور محمد قشطة والحكيم أشرف لبد.