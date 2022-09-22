العلماء على وشك إطلاق أقوى ليزر في الولايات المتحدة

يجري تشغيل أقوى ليزر في الولايات المتحدة حاليا لإرسال نبضاته الأولى هذا الأسبوع، ما يتيح للباحثين الحصول على مستوى جديد من البصيرة في فيزياء البلازما ومسرعات الجسيمات، حسبما نقل موقع RT.

ويُعرف باسم نظام الليزر النبضي فائق القصر المكافئ من Zetawatt (ZEUS)، وهو ينتج نبضة فائقة القصر وقوية للغاية تبلغ 25 فيمتوثانية فقط، وهي جزء من المليون من الثانية.

ومع زيادة قدرات الليزر، يمكن استخدامه في النهاية لدراسة بعض أكثر الظواهر غرابة في الكون على نطاق المختبر: فكر في فيزياء انفجار أشعة غاما أو ثقب أسود.

ويقول عالم الفيزياء الفلكية كارل كروشيلنيك، من جامعة ميتشيغان: "سيكون ZEUS أعلى ليزر بقدرة قصوى في الولايات المتحدة ومن بين أقوى أنظمة الليزر في العالم".

وستبدأ ZEUS على نطاق أصغر ثم تتراكم: يُعرف الجزء الأول من الليزر المراد تشغيله بالمنطقة المستهدفة عالية التكرار، والتي تستخدم نبضات ذات تردد أعلى ولكن بطاقة أقل.

وستتطلب هذه المرحلة الأولية 30 تيراواط (30 تريليون واط) من الطاقة - كمية رائعة، ولكن فقط نسبة واحدة مما ستكون ZEUS قادرة عليه في النهاية. وسيتم استخدام القوة لدراسة نوع جديد من التصوير بالأشعة السينية.

ومن خلال إرسال نبضات ليزر الأشعة تحت الحمراء من ZEUS إلى غاز الهيليوم الذي يتحول بعد ذلك إلى بلازما، يريد الباحثون إنشاء نبضات أشعة سينية مدمجة من حزم إلكترونية شديدة الإثارة. ويمكن استخدام نبضات الأشعة السينية هذه كوسيلة دقيقة جدا لتصوير الأنسجة الرخوة.

وبحلول نهاية عام 2023، من المفترض أن تجري ZEUS تجارب واسعة النطاق في المجالات التي تغطي فيزياء الكم وأمن البيانات وعلوم المواد والاستشعار عن بعد والتشخيصات الطبية - بالإضافة إلى دراسة بعض أكثر الأشياء تطرفا في الفضاء.

تستخدم إحدى مناطق الليزر ما يُعرف باسم هندسة الشعاع المتصادم، حيث تنقسم نبضة الليزر إلى جزأين: يمكن بعد ذلك استخدام إحدى النبضات لتسريع الإلكترونات في حزمة عالية السرعة يمكن توجيهها بعد ذلك للتفاعل مرة أخرى مع نبضة الليزر الثانية.

ويؤدي هذا إلى محاكاة أقوى مليون مرة من السعة الفعلية التي يمكن أن تنشئها ZEUS بنبضة واحدة فقط،ويواصل العلماء إحراز تقدم كبير في صنع ليزر أكثر تنوعا واستقرارا وقوة من أي وقت مضى - وهذا يعني أنه يمكن إجراء التجارب على نطاقات أكبر وأكبر.

يؤكد الفريق الذي يقف وراء تطوير وإطلاق "ZEUS" أن الليزر متاح للباحثين في جميع أنحاء العالم، ويمكن للعلماء المهتمين باستخدامه تقديم مقترحاتهم للموافقة عليها.