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اسكتلندا ترد اعتبارها من أوكرانيا بثلاثية في دوري الأمم الأوروبية

22 أيلول / سبتمبر 2022 10:23

اسكتلندا ترد اعتبارها من أوكرانيا بثلاثية في دوري الأمم الأوروبية
اسكتلندا ترد اعتبارها من أوكرانيا بثلاثية في دوري الأمم الأوروبية

ارتقى منتخب اسكتلندا بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم إلى صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى بالقسم الثاني من مرحلة المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، عقب انتصاره الكبير 3 / صفر على ضيفه منتخب أوكرانيا، اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى للمجموعة.

وارتفع رصيد المنتخب الأسكتلندي، الذي حقق انتصاره الثالث مقابل خسارة وحيدة، إلى 9 نقاط، ليتقدم إلى الصدارة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوكرانيا، الذي تخلى عن القمة ليتراجع للمركز الثاني، فيما يتواجد منتخب أيرلندا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة أمام منتخب أرمينيا القابع في مؤخرة الترتيب.

وانتظر منتخب أسكتلندا حتى الدقيقة 70، ليحطم لاعبه جون ماكجين صمود لاعبي المنتخب الأوكراني في المباراة بتسجيل الهدف الأول ، قبل أن يضيف زميله ليندون دايكس الهدفين الثاني والثالث لأصحاب الأرض في الدقيقتين 80 و87 على الترتيب.

وقبل خوض آخر جولتين في المجموعة خلال فترة التوقف الدولي الحالية في شهر أيلول/سبتمبر الجاري، تتصارع منتخبات المجموعة للتواجد على القمة من أجل الصعود للقسم الأول في النسخة المقبلة للمسابقة القارية، فيما يهبط صاحب المركز الأخير إلى القسم الثالث.

ومن المقرر أن تجرى منافسات الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) في المجموعة يوم السبت القادم، حيث يلعب منتخب أرمينيا مع ضيفه منتخب أوكرانيا، في حين يستضيف منتخب أسكتلندا نظيره الأيرلندي.

وبذلك، ثار منتخب أسكتلندا من خسارته 1 / 3 أمام منتخب أوكرانيا في الدور قبل النهائي للملحق الأوروبي المؤهل لبطولة كأس العالم المقررة في قطر هذا العام، حيث كانت تلك المباراة التي أقيمت في حزيران/يونيو الماضي، هي الأخيرة بين المنتخبين، قبل لقاء اليوم.

وعجز المنتخبان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، شدد منتخب أسكتلندا من هجماته، بغية افتتاح التسجيل حتى تحقق له ما أراد، بعدما سجل ماكجين الهدف الأول للفريق المضيف في الدقيقة .70

وتلقى ماكجين الكرة داخل منطقة جزاء المنتخب الأوكراني، ليسدد كرة زاحفة على يسار أناتولي تروبين، حارس مرمى الضيوف، الذي اكتفى بالنظر إليها وهي تعانق الشباك.

وازدادت الأمور صعوبة على منتخب أوكرانيا، بعدما تلقى الهدف الثاني في الدقيقة 80 عبر دايكس، الذي تابع ركلة ركنية من الناحية اليسرى نفذها ريان فرازر، ليسدد ضربة رأس متقنة، على يسار تروبين، الذي حاول التصدى لها دون جدوى.

وواصل دايكس تألقه بعدما أضاف الهدف الثالث لمنتخب أسكتلندا، الذي جاء شبيها للغاية بهدفه الأول في المباراة، حيث تلقى كرة عرضية من ركنية نفذها فرازر أيضا من جهة اليسار، ليضع الكرة برأسه على يسار حارس الضيوف.

(د ب أ)

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