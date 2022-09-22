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المرور: وفاة و4 إصابات في 10 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

22 أيلول / سبتمبر 2022 10:35

غزة- الرأي

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، اليوم الخميس، وفاة طفل وإصابة 4 مواطنين جراء حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت شرطة المرور والنجدة: "إن الطفل نعيم محمود محمد الرحل (عامان) توفي جراء دهسه من قبل مركبة من نوع ماغنوم مساء أمس في شارع "الحطبية" ببلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة".

وأشارت الشرطة إلى أنه تم حجز المركبة وتوقيف سائق المركبة (س. ر)؛ لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وأوضحت أن 10 حوادث سير وقعت خلال 24 ساعة الماضية نتجت عنها حالة الوفاة و4 إصابات واحدة بجروح متوسطة، و3 بجروح طفيفة.

وأشارت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات بـ 10 مركبات ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.

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