مدرسة العروبة الثانوية للبنات بالوسطى تنظم مبادرة "أعدها للحياة"

بهدف تشجيع الطالبات على المحافظة على البيئة والتقليل من حجم وأضرار المخلفات المدرسية، نفذت الطالبة تقى الجعيثني من مدرسة العروبة الثانوية للبنات بمديرية التربية والتعليم بالوسطى مبادرة بيئية بعنوان "أعدها للحياة" بإشراف المعلمة أ. وفاء اللوح ومتابعة مديرة المدرسة أ. زكية الحافي، للاستفادة من إعادة تدوير المخلفات المدرسية البلاستيكية والمعدنية ببيعها وإعادتها للحياة من خلال تدويرها والاستفادة من العائد المادي لصالح صندوق الطالبات المحتاجات بالمدرسة.

رئيس قسم الصحة المدرسية بمديرية الوسطى أ. محمود العزازي وخلال اطلاعه على المبادرة أشاد بجهود مدرسة العروبة في تطوير مهارات الطالبات، وتحدث عن أهمية الحفاظ على البيئة وفوائد إعادة التدوير والتي من شأنها أن ترفع مستوى الوعي البيئي لدى الطالبات وتعزيز مفاهيم وممارسات المحافظة على البيئة، وشكر العزازي المعلمة وفاء اللوح المشرفة على المبادرة على دورها في إنجاح المبادرة.

مديرة المدرسة أ. زكية الحافي أوضحت أن المبادرة تدمج في طياتها مفهوم التعليم والوعي البيئي إضافة للعمل الإنساني التكافلي بين الطالبات من خلال الاستفادة من عائد بيع المخلفات المعاد تدويرها لدعم صندوق الطالبات المحتاجات بالمدرسة، وأضافت الحافي أن فكرة المبادرة تقوم على جمع المخلفات المدرسية خاصة البلاستيكية والأدوات المعدنية في صناديق خاصة بذلك وفرزها والتعاون مع أحد مصانع إعادة التدوير المحلية لبيعها والاستفادة منها.