"الزريعي" يؤكد على جهود وزارته لتسويق منتجات الضفة بقطاع غزة

أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني م. عبدالفتاح الزريعي استعداد وزارته تذليل كل العقبات أمام منتجات الضفة الغربية في أسواق قطاع غزة.

جاء ذلك، خلال لقاء جمعه بمدراء مصانع المنتجات المختلفة من الضفة الغربية لاطلاعهم على دور الوزارة في حماية المنتج المحلي وتوفير الدعم له، بحضور اتحاد الصناعات الفلسطينية ومركز التجارة بال تريد والمدراء العامون في الوزارة.

وعبر الزريعي عن أمله في تعزيز التبادل التجاري بين الضفة الغربية وقطاع غزة للوصول لحالة تكاملية تخدم الجميع بما يساهم في النهوض بالقطاع الاقتصادي والبدء في مرحلة جديدة من التفاهم والتشارك.

وطالب الزريعي، بأن تجد منتجات قطاع غزة طريقها بسهولة إلى أسواق الضفة الغربية والتي سينعكس مردودها في دعم القطاع الاقتصادي والنهوض به.

وأوضح الزريعي، أن الوزارة تسير بخطى ثابته مع الاتحادات المختلفة والقطاع الخاص لتعزيز أي قرار يساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني.

وأشار الزريعي، إلى أن الحصار الاسرائيلي والحروب المتتالية على قطاع غزة أضرت بالقطاع الاقتصادي والمصانع وأثرت على عودة عملها من جديد.

واستمع الزريعي من أصحاب مصانع المنتجات في الضفة الغربية للعقبات والتحديات التي تواجه عملهم وكيفية الوصول لحلول مشتركة تخدم الجميع.

من جهته عبر أ. أيمن صبيح عضو مجلس ادارة اتحاد صناعة الورق والكرتون، عن فخره بما رآه الوفد القادم من الضفة من صناعات وطنية داخل قطاع غزة وجهود الوزارة في حماية المنتجات كونه عامل مهم في تعزيز صمود الشعب.