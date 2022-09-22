وحدة التخطيط تعقد ورشة عمل لمناقشة خطة وزارة المالية لعام 2023

غزة- الرأي

عقدت وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي في وزارة المالية، ورشة عمل حضرها مندوبي التخطيط في الإدارات، لمتابعة الخطة التشغيلية لعام 2022، ووضع تصور لإعداد خطة عام 2023.

ورحب مدير عام الوحدة د. محمود مهاني بالحضور، مثمنا دورهم في إعداد خطط الوزارة وتعاونهم لتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، داعياً لضرورة تكثيف الجهود لإخراج الخطة التشغيلية لعام 2023 بأعلى جودة وفي الوقت المحدد.

وساد خلال الورشة النقاش والحوار في محاور إعداد الخطة التشغيلية، وأكد الحضور على أهمية التعاون والتنسيق بين إدارات الوزارة والإدارة العليا في إعداد الخطة السنوية التي تساهم في تجويد خدمات الوزارة.