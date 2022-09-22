الصحة: تمريض الأوروبي تنظم محاضرة حول الأدوية وجرعاتها

غزة- الرأي



نظمت دائرة التمريض وقسم التعليم المستمر محاضرة علمية حول الأدوية وطريقه حساب الجرعة اللازمة لكل مريض والطريقة الصحيحة لإعطائها.



وأكد مدير التمريض د. صالح الهمص على أن هذه المحاضرة تهدف لرفع الوعي حول الاستخدام الآمن للدواء، بما يضمن الحفاظ على صحة متلقي الخدمات الصحية.



ولفت د. الهمص إلى أن المحاضرة تأتي ضمن سياسة ادارة المستشفى بتعزيز التعليم المستمر في اقسام المستشفى من أجل الارتقاء بالجوانب العلمية لدى الطواقم.



واستهدفت المحاضرة التي قدمها مشرف التمريض أ. محمد طبازة، وبتنسيق ومتابعة من مشرف التعليم المستمر أ. رانية بريكة، عدد من رؤساء التمريض والمشرفين والكوادر التمريضية من مختلف أقسام المستشفى، بالإضافة إلى طلبة الامتياز.