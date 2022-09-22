المالية تبدأ في هندسة النظام المالي الموحد وتحقيق تحسينات

غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أولى لقاءاتها مع الإدارات المختصة بوزارة المالية، لإعادة هندسة النظام المالي الموحد بهدف تحقيق تحسينات جوهرية في جودة إجراءات ومخرجات النظام، وبما ينسجم مع تطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء.

حيث جاء ذلك بعد تطوير كل من النظام المالي العام ونظام إعداد الموازنة بما يتوافق مع تطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء، وانسجامًا مع سياسات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات التي تساهم في تعزيز التحول الرقمي وبهدف إسناد الدوائر المالية في كافة الدوائر الحكومية في انجاز مهامهم ذات العلاقة بإجراءات تنفيذ الموازنة وكافة المعاملات المالية بالسرعة والدقة اللازمة.

وبين المشرف على النظام م. أحمد الخطيب أن تطوير النظام سيحقق التكامل بين الأنظمة المالية وسيوفر بيانات دقيقة للجهات المختصة، تساهم في سرعة وسلامة اتمام المعاملات المالية، لافتاً إلى أن دائرة البرمجة تستخدم أحدث التقنيات والأدوات في تطوير البرمجيات، كما أطلع أعضاء اللجنة على خطة العمل وما وصل اليه تطوير النظام.

وأكد فريق تشغيل الأنظمة م. سليمان عمارة و أ. مروان أبو حية على استعدادهم الكامل لدراسة ومتابعة تنفيذ مقترحات الجهات ذات العلاقة وصولًا لتشغيل النظام بآلية نموذجية، بالإضافة لتقديم المساعدة اللازمة لمستخدمي النظام في كافة الدوائر الحكومية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

بدوره أشاد مدير دائرة تطوير الموازنة أ. أسامة دهمان بجهود فريق البرمجة الذي يواصلون العمل على تطوير الأنظمة المالية بما يتوافق مع تطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء، وبما يتيح لكافة الجهات ذات العلاقة تنفيذ المعاملات المالية بمنهجية موحدة، آملا الاستمرار في عملية التطوير وصولا لحوسبة كافة إجراءات ونماذج وإعداد وتنفيذ ومتابعة الموازنة العامة، وإتاحة مخرجات تساهم في تحقيق المنافع المرجوة من تطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء.

كما أشادت مدير دائرة الرقابة على الخزينة أ. شيرين اللوح بجهود التطوير المبذولة للارتقاء بالأنظمة المالية وتحقيق التكامل وتسهيل العمل الرقابي.

وأثنى أ.سليم مقاط ممثلا عن الادارة العامة للشؤون الادارة والمالية جهود الوزارة المبذولة نحو تحقيق الحوسبة الرقمية.

وأعرب مدير دائرة البرمجة م. نائل اليازجي عن شكره وتقديره لجهود مهندسيه المستمرة في تطوير الأنظمة خاصة الأنظمة المالية منها، مثمناً تعاون كافة الجهات ذات العلاقة في تقديم مقترحاتهم البناءة بالخصوص.

تجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تسعى لحوسبة كافة معاملات وإجراءات وزارة المالية بما يتلاءم مع التطور التكنولوجي ويجود الخدمات، إضافة إلى دور الإدارة العامة للموازنة العامة في قيادة مشروع التحول لتطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء.