الزريعي يطلع ممثلي القوى الوطنية على المستجدات الاقتصادية

اجتمع وكيل وزارة الاقتصاد الوطني م. عبد الفتاح الزريعي مع ممثلي القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة لاطلاعهم على آخر المستجدات الاقتصادية.



وأوضح الزريعي دور الوزارة في التعامل مع كل المستجدات على الساحة الفلسطينية، سيما جهودها في حماية ودعم المنتجات المحلية والتي تتمتع بجودة ومواصفات عالية.



وناقش اللقاء تأثير أزمة كورونا والحروب المتتالية والازمات العالمية على الاسعار في قطاع غزة ودور الوزارة في الحد من تداعياتها السلبية.



واستعرض الزريعي الجهود المبذولة في تأمين المخزون السلعي واعفاء المواد الاساسية من الرسوم الجمركية ومتابعة الاسواق وغيرها.