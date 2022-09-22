الدعليس: سنكمل تحقيق الإنجازات ببناء الفرد والوحدات

غزة- الرأي

قال رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس :"إننا سنكمل معاً تحقيق الإنجازات على مستوى بناء الفرد وبناء الوحدات بما يحقق أفضل خدمة لأبناء شعبنا, مضيفاً أن قيادتنا وزارة الداخلية والشرطة شهدتا صعوداً وتميزاً حقيقياً في تطور الأداء".

جاء ذلك خلال زيارته برفقة وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ناصر مصلح, ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء محمود أبو وطفة, لمقر مدينة عرفات للشرطة صباح الخميس افتتحوا خلالها عدد من المباني التي أعيد إنشاؤها بعد استهدافها من قبل الاحتلال "الإسرائيلي" خلال عدوان مايو 2021م الماضي .

وافتتح رئيس متابعة العمل الحكومي وقيادتا وزارة الداخلية والشرطة مبنى إدارة العمليات المركزية, ومبنى إدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات بالشرطة, أطلعوا خلالها على عمل الدوائر والأقسام ودورهم في تقديم الخدمة لأبناء شعبنا, لاسيما إنجاز قضايا المواطنين على اختلافها, كما افتتح رئيس متابعة العمل الحكومي معرض هندسة المتفجرات الذي يضم الذخائر الحربية من مخلفات الاحتلال .

والتقى الدعليس بإدارة الشرطة المجتمعية, بحضور مديرها العميد د. وئام مطر ومدراء الدوائر, ومسئولي الأقسام في كافة المحافظات, أشاد خلالها بحجم الإنجازات التي حققتها الإدارة بعد ثلاثة شهور من انطلاقها على صعيد حل قضايا وإشكاليات المواطنين والاهتمام بقضايا الأسرة والطفولة.





وخلال لقائه بإدارة الشرطة المجتمعية .. أكد الدعليس :"أن الشرطة المجتمعية اُنشأت لتكون شريكةً للمجتمع الفلسطيني في كافة همومه وكذلك في صنع القرار الذي من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والسكينة العامة لأبناء شعبنا".

وأشاد الدعليس بحجم الجهود والإنجازات التي حققتها إدارة الشرطة المجتمعية منذ انطلاقها في السادس عشر من مايو الماضي وتحقيقها لـــ"6795" قضية تنوعت ما بين حل خلافات وإشكاليات أسرية ومجتمعية بين المواطنين في كافة المحافظات.

بدوره قال مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح :" أننا سنذلل كافة العقبات أمام تقديم الخدمة للمواطنين, مضيفاً أننا نعمل على توفير بيئة عمل مناسبة من شأنها تعزيز عمل الشرطة في أماكن تقديم الخدمة".

وأضاف اللواء صلاح " أننا استطعنا بناء ما دمره الاحتلال بأفضل مما كان عليه, بفضل جهود قيادة وزارة الداخلية وسواعد أبناء جهاز الشرطة".

وأوضح اللواء صلاح أن ما تم تشيده وإعادة إعماره سُيلبي حاجة المواطن الفلسطيني في أسرع وقت وبجودة أفضل, لا سيما في إدارات الشرطة المجتمعية, والأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات, وكافة الإدارات التي تلامس المواطن.

وأثنى اللواء صلاح على زيارة وفد رئاسة العمل الحكومي ووزارة الداخلية, مُثنياً على دورهم وجهودهم في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في مايو 2021 الماضي للمقرات الشرطية في مدينة عرفات للشرطة ومحافظات قطاع غزة .