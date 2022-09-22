التعليم تُنظّم بطولة السباحة لطلبة مؤسسات التعليم العالي بالقطاع

غزة- الرأي



نظمت دائرة الشؤون والخدمات الطلابية في الإدارة العامة للتعليم الجامعي بوزارة التربية والتعليم العالي بطولة السباحة لطلبة مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة بالتعاون مع المركز التخصصي للملاحة والعلوم البحرية في الشرطة البحرية والإدارة العامة للأنشطة الطلابية في الوزارة وذلك بمشاركة 10 مؤسسات.



وشارك في الفعالية مدير عام التعليم الجامعي د. خليل حماد، ومدير عام الكليات والتعليم التقني م. عبد الرحمن جبر، ورئيس قسم النشاطات الطلابية في التعليم العالي ومنسق البطولة أ. خالد الجرجاوي، وممثل الشرطة البحرية المقدم سامي هاني القطاع، ورئيس قسم الأنشطة الرياضية في التعليم العام أ. بكر مرتجى، ورئيس قسم التوجيه والإرشاد في التعليم الجامعي أ. حسن هنية، وعدد من عمداء ومدراء شؤون الطلبة ومنسقي الأنشطة الرياضية في الجامعات والكليات.



وأكد د. حماد أن هذه البطولة تأتي ضمن خطة التعليم العالي في تفعيل الأنشطة في الجامعات والكليات، لافتاً إلى أن هذه البطولة تهدف لتنمية مهارات الطلبة وتعزيز الروح الرياضية ‏بينهم، مثمنًا روح الحب والأخوّة التي يتمتع بها الطلبة والعمل بروح الفريق، ومقدمًا الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا النشاط.

وأوضح أن التعليم العالي يُشجع تنفيذ مختلف الأنشطة التي تُطور من أداء الطلبة و تصقل مهاراتهم في كافة المجالات ومنها المجال الرياضي ورياضة السباحة على وجه الخصوص.

وبدورة أشاد م. جبر على أهمية هذه النشاطات والبطولات الرياضية خاصة وأن الوزارة تهتم ببناء وتطوير الجانب الأكاديمي والنفسي والروحي والثقافي والرياضي لدى طلبة مؤسسات التعليم العالي.



من جهته، أشار أ. الجرجاوي على أننا في النشاطات الطلابية في التعليم العالي نهتم بتنمية روح التعاون والشراكة والمنافسة الشريفة بين مؤسسات التعليم العالي من خلال تنفيذ مثل هذه النشاطات والبطولات الرياضية آخذين بعين الاعتبار ضرورة هذه البطولات، علماً أن هذه البطولة هي الأولى من نوعها على مستوى مؤسسات التعليم العالي.



وقد كانت نتائج البطولة حسب الجامعات المشاركة كما يلي:



المركز الأول: جامعة غزة، والمركز الثاني مكرر: جامعة الإسراء، والجامعة الإسلامية.

وبخصوص الطلبة الفائزين في كل بطولة من أنواع السباحات الأربعة فهم كما يلي:

-السباحة الحرة: المركز الأول: عبد الرحمن طنطيش من كلية الرباط .

المركز الثاني مكرر: أحمد الحواجري من الجامعة الإسلامية و محمد الغرابلي من جامعة غزة، المركز الثالث: أمير أبو سيدو من جامعة الإسراء.

-سباحة الصدر: المركز الأول: زاهر سعدي الجمل من جامعة الأسراء، المركز الثاني: عبد الرحمن أبوعطيوى من جامعة غزة، المركز الثالث: وسيم العبسي من جامعة الإسراء.

-سباحة الفراشة: المركز الأول: حسام البرش من جامعة غزة ، المركز الثاني: يوسف المسحال من جامعة فلسطين، المركز الثالث: إبراهيم أبو منديل من كلية فلسطين التقنية.

-سباحة الظهر: المركز الأول: عبدالله اليازوري من الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، المركز الثاني: حسين جودة من الجامعة الإسلامية، المركز الثالث محمد عسفة أيضا من الجامعة الإسلامية.

وفي الختام تم توزيع الكؤوس والهدايا على الفائزين والقائمين على البطولة من حُكّام ومشرفين.