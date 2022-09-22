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"الشرطة المجتمعية" تُنهي ثلاثة خلافات مالية بخانيونس ورفح

22 أيلول / سبتمبر 2022 12:56

"الشرطة المجتمعية" تُنهي ثلاثة خلافات مالية بخانيونس ورفح

غزة- الرأي

أنهت دائرة الشرطة المجتمعية بمحافظة خانيونس -قسم مركز غرب المحافظة خلافين ماليين بين المواطنين الأول بقيمة 9 آلاف 500 شيكل، والثاني بقيمة ألف دولار.

وأوضح المقدم أيمن أبو طه رئيس قسم الشرطة المجتمعية في مركز غرب خانيونس أن الشكوى الأولى تقدم بها المواطن ( خ.ع ) ضد المواطن ( م.ع ) على خلفية معاملات تجارية.

وبيّن أن الشكوى الثانية تقدم بها المواطن (س.م) ضد المواطن (ش.ع) ، وكانت الشكاوى المقدمة على خلفية معاملات تجارية.

وأشار رئيس قسم الشرطة المجتمعية في مركز غرب خانيونس إلى أنه تم جمع أطراف الخلافين والاستماع لأقوالهم، وطرح جملة من الحلول، وصولًا لتسوية جميع الخلافات المذكورة، والتنازل عن الشكاوى حسب الأصول.

وفي سياق منفصل، أنهت الشرطة المجتمعية بمحافظة رفح خلافًا ماليًا بقيمة 5 آلاف و140  دينار أردني بين مواطنين إثر معاملة متعلقة بأرض.

وبينت الشرطة المجتمعية أنها استقبلت شكوى من المواطن " م،ع" ومفادها أن له في ذمة "ع،ل" مبلغ 5140 دينار ثمن معاملة طابو من أرض اشتراها منه ويرفض دفعها.

ولفتت الشرطة المجتمعية أنها توصلت مع الطرفين لحل يقضي بأن يقوم المشتكى ضده بدفع المبلغ أقساطا شهرية وتحرير تنازل حسب الأصول .

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