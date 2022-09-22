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طاقم وزارة الصحة يتفقد قسم جراحة القلب بالأوروبي

22 أيلول / سبتمبر 2022 01:04

طاقم وزارة الصحة يتفقد قسم جراحة القلب بالأوروبي
طاقم وزارة الصحة يتفقد قسم جراحة القلب بالأوروبي

غزة- الرأي

 تفقد طاقم من  وزارة الصحة برئاسة الوكيل المساعد د.عبد اللطيف الحاج، صباح اليوم الخميس، سير العمل بمستشفى غزة الأوروبي، يرافقه مدير عام المستشفيات د.محمد زقوت ونائبه د. أيمن الفرا ومدير مجمع ناصر الطبي د. عاطف الحوت، ومدير مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار د. مروان الهمص، وكان في استقبالهم مدير المستشفى الأوروبي د. يوسف العقاد وعدد من مدراء الدوائر والمسؤولين.


ونظم الوفد جولة داخل المستشفى الميداني لمناقشة سبل الاستفادة من المكان والمعدات المتوفرة به، وتفقد الوفد أيضاً قسم جراحة القلب للاطلاع على سير العمل به بعد عودة خدمة القلب للمستشفى الأوروبي.

وعقب الجولة، عقد الوفد اجتماعاً ناقشوا فيه آليات تطوير العمل، وبحث سبل التعاون بين جميع المستشفيات بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمرضى في كل مكان.

طاقم وزارة الصحة يتفقد قسم جراحة القلب بالأوروبي 307780554_572565744665599_7615356739266617252_n
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