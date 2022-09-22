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أوقاف الوسطى تبحث الارتقاء بالعمل مع المشرفين على المساجد

22 أيلول / سبتمبر 2022 01:08

أوقاف الوسطى تبحث الارتقاء بالعمل مع المشرفين على المساجد
أوقاف الوسطى تبحث الارتقاء بالعمل مع المشرفين على المساجد

الوسطى- الرأي


بحث مديرية أوقاف الوسطى سبل الارتقاء بالعمل مع المؤسسات الشريكة المشرفة على بعض المساجد في المحافظة وتحديد آليات واضحة لسياسة العمل فيها، وذلك خلال زيارات ميدانية نفذتها المديرية لعدد من المجالس في المحافظة.


بدوره أكد مدير المديرية أ. سمير مسلم علي أهمية هذه الزيارات في تنظيم وحدة العمل وضبط السياسات وتوحيدها من أجل الارتقاء بالعمل المسجدي والتنسيق مع كافة المؤسسات والجمعيات العاملة في حقل المساجد، وفق الخطة التي اعتمدتها الأوقاف، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على عقد ورشة عمل مشتركة لوضع خطة الارتقاء بالعمل المسجدي.


وأشاد مسلم في كافة الجهود المبذولة من كافة الجهات التي تعمل دوماً على تطوير منظومة العمل المسجدي وبناء مجالس لكافة المساجد.

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