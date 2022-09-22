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أوقاف خان يونس تكرم 70 حافظاً لأجزاء من القرآن الكريم

22 أيلول / سبتمبر 2022 01:12

أوقاف خان يونس تكرم 70 حافظاً لأجزاء من القرآن الكريم
أوقاف خان يونس تكرم 70 حافظاً لأجزاء من القرآن الكريم

خان يونس-الرأي


كرم قسم القرآن الكريم بمديرية أوقاف خان يونس 70 طالباً حافظاً لأجزاء من القرآن الكريم.

جاء ذلك خلال حفل نظمه في مركز تحفيظ أسامة بن زيد بالتعاون مع دار القرآن الكريم في المحافظة، بحضور مدير المديرية د. محمد الغلبان ورئيس القسم أ. وجيه العبادلة ومدير الدار بالمحافظة أ. أحمد حرب ولفيف من الحفاظ وذويهم.


بدوره، أكد الغلبان أن الأوقاف تولي ملف القرآن الكريم اهتماماً كبيراً من خلال تعلمه وتعليمه، ودعمها ومساندتها الكاملة لمراكز وحلقات تحفيظ كتاب الله، منوهاً بأن تكريم الحفظة بشكل مستمر دليل علي اهتمام الوزارة بالحفظة وتسعي دوماً لتخريج أكبر عدد منهم.


وأشاد الغلبان بجهود المركز والقائمين عليه من محفظين ومشرفين على رعاية وتربية الجيل وغرس القيم والمفاهيم القرآنية والدينية.

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