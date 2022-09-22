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بعنوان "همم نحو القمم"

كلية الدعوة الإسلامية بالأوقاف الشمال تنظم منبراً دعوياً

22 أيلول / سبتمبر 2022 01:22

كلية الدعوة الإسلامية بالأوقاف الشمال تنظم منبراً دعوياً
كلية الدعوة الإسلامية بالأوقاف الشمال تنظم منبراً دعوياً

غزة-الرأي
نظمت كلية الدعوة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية - فرع الشمال – منبراً دعوياً بعنوان "همم نحو القمم "، استهدفت طالبات الكلية، بهدف تحفيزهن على بذل ما بوسعهن لنيل أعلى الدرجات، بحضور رئيس قسم الخريجين والتدريب الميداني د. سحر كحيل، ولفيف من المدرسات.


وأوضحت كحيل أن اللقاء الدعوي جاء ضمن خطة الكلية التي تتضمن الخطب الدينية ودورات الأحكام وورش العمل ومنابر أمسيات دعوية، بهدف الارتقاء الدعوي والتوعوي بمستوي الطلبة، منوهةً بأن الكلية تسعي دوماً إلى مواكبة المتغيرات والتحولات في إطار تحسين وتطوير المسيرة التعليمية.


ودعت إلي تكثيف الأنشطة التي تساهم في صقل وتنمية شخصية الطالبة، لتكون قادرة علي احداث التأثير في المجتمع.

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