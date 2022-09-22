الصحة تناقش مشروع تأهيل الطوارئ بمجمع الشفاء الطبي

غزة-الرأي



ناقش الوكيل المساعد بوزارة الصحة المهندس بسام الحمادين الاستعدادات والتحضيرات اللازمة للبدء في مشروع تأهيل أقسام طوارئ الشفاء لتحسين وتطوير الخدمة الطبية للمرضى في قطاع غزة، وذلك خلال لقائه بعدد من المهندسين من وحدة الانشاءات والتجهيزات، ومؤسسة الصليب الأحمر الدولي الممول للمشروع، وشركة مقاولات الرمال الذهبية المنفذة للمشروع.



وفي سياق متصل، ذكر مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية أنه مع بداية الأسبوع القادم ستبدأ المرحلة الأولى من التطوير، ومشيرا الى بعض التغيرات في تقديم الخدمة

حيث سيتم اغلاق طوارئ الجراحة على ان يتم العمل في طوارئ الباطنة مع قسم التوسعة لجميع الحالات، والغرز والجبس ستكون في العيادة الخارجية في مبنى القدس مقابل قسم الأشعة.

وأشار د. أبو سلمية أن مخطط القسم سيخدم المرضى لعشرات السنين بحيث سيحتوي على 50 سرير، و8 أسرة عناية مركزة، وغرفتين للأشعة وغرفة للتصوير التليفزيوني، وغرفتين للجبس وغرفتين للفرز مع صالات انتظار للمرضى، ووجود طواقم مدربة للتعامل مع الحالات الطارئة.



وأهاب د. أبو سلمية المواطنين التفهم في هذه المرحلة، والتعاون مع الطاقم الطبي والإداري، واتباع الإرشادات التي ستكون معلقة في جميع الأماكن، وعدم الاكتظاظ وان يكون مرافق واحد مع المريض.