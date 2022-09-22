وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تناقش مشروع تأهيل الطوارئ بمجمع الشفاء الطبي وكالة الرأي الفلسطينية كلية الدعوة الإسلامية بالأوقاف الشمال تنظم منبراً دعوياً وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف خان يونس تكرم 70 حافظاً لأجزاء من القرآن الكريم وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الوسطى تبحث الارتقاء بالعمل مع المشرفين على المساجد وكالة الرأي الفلسطينية طاقم وزارة الصحة يتفقد قسم جراحة القلب بالأوروبي وكالة الرأي الفلسطينية "الشرطة المجتمعية" تُنهي ثلاثة خلافات مالية بخانيونس ورفح وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تفتتح بيت "الوحيدي " الأثري بعد ترميمه وتأهيله لإستقبال الزوار وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تُنظّم بطولة السباحة لطلبة مؤسسات التعليم العالي بالقطاع وكالة الرأي الفلسطينية الدعليس: سنكمل تحقيق الإنجازات ببناء الفرد والوحدات وكالة الرأي الفلسطينية الزريعي يطلع ممثلي القوى الوطنية على المستجدات الاقتصادية
أخبار » الأخبار الحكومية

الصحة تناقش مشروع تأهيل الطوارئ بمجمع الشفاء الطبي

22 أيلول / سبتمبر 2022 01:52

الصحة تناقش مشروع تأهيل الطوارئ بمجمع الشفاء الطبي
الصحة تناقش مشروع تأهيل الطوارئ بمجمع الشفاء الطبي

غزة-الرأي


ناقش الوكيل المساعد بوزارة الصحة المهندس بسام الحمادين الاستعدادات والتحضيرات اللازمة للبدء في مشروع تأهيل أقسام طوارئ الشفاء لتحسين وتطوير الخدمة الطبية للمرضى في قطاع غزة، وذلك خلال لقائه بعدد من المهندسين من وحدة الانشاءات والتجهيزات، ومؤسسة الصليب الأحمر الدولي الممول للمشروع، وشركة مقاولات الرمال الذهبية المنفذة للمشروع.
 
وفي سياق متصل، ذكر مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية أنه مع بداية الأسبوع القادم ستبدأ المرحلة الأولى من التطوير، ومشيرا الى بعض التغيرات في تقديم الخدمة 
حيث سيتم اغلاق طوارئ الجراحة على ان يتم العمل في طوارئ الباطنة مع قسم التوسعة لجميع الحالات، والغرز والجبس ستكون في العيادة الخارجية في مبنى القدس مقابل قسم الأشعة.

وأشار د. أبو سلمية أن مخطط القسم سيخدم المرضى لعشرات السنين بحيث سيحتوي على 50 سرير، و8 أسرة عناية مركزة، وغرفتين للأشعة وغرفة للتصوير التليفزيوني، وغرفتين للجبس وغرفتين للفرز مع صالات انتظار للمرضى، ووجود طواقم مدربة للتعامل مع الحالات الطارئة.
 
وأهاب د. أبو سلمية المواطنين التفهم في هذه المرحلة، والتعاون مع الطاقم الطبي والإداري، واتباع الإرشادات التي ستكون معلقة في جميع الأماكن، وعدم الاكتظاظ وان يكون مرافق واحد مع المريض.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"مبادرة فلسطينيي اوروبا للعمل الوطني" تنفذ حملة "جرحنا واحد"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟