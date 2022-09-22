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السياحة: اكتشاف عملات نقدية في القدس دليل علي الحق التاريخي لفلسطين

22 أيلول / سبتمبر 2022 01:57

السياحة: اكتشاف عملات نقدية في القدس دليل علي الحق التاريخي لفلسطين
السياحة: اكتشاف عملات نقدية في القدس دليل علي الحق التاريخي لفلسطين

غزة- الرأي

أكدت وزارة السياحة والآثار، أن اكتشاف عملات نقدية حديثا  في القدس والتي وجدت داخل جرة، أثناء التنقيب والبحث عن الهيكل المزعوم والتى تعود إلى الحضارة العربية الإسلامية زمن الخلافة العباسية قبل نحو 1200، دليل إضافي على تجذر الوجود الحضاري الإسلامي في فلسطين، ودحض الروايات الإسرائيلية المكذوبة بحق تاريخنا الفلسطيني .

وقال الوزارة، إن اكتشاف موجودات إسلامية في القدس هو نتيجة طبيعية باعتبارها مدينة مركزية في التاريخ الإسلامي المشرف في العصر الأموي والعباسي والحقب الزمنية الإسلامية المتعاقبة علي  حكم فلسطين .


والجدير ذكره ان سلطة الآثار الإسرائيلية كانت قد اكتشفت عام 2010 خلال تنقبيها داخل الحي اليهودي واثناء الحفريات الإسرائيلية للبحث عن الهيكل المزعوم عملات نقدية عباسية مشابهة للمكتشفة حديثا ،وتعود إلى فترة حكم الخليفة المقتدر بالله كما وجدت فى حينها  لوحات رخامية  تعود للقرن العاشر الميلادي. في الفترة ذاتها. 


وتتجاهل سلطات الإحتلال الإعلان عن المكتشفات الإسلامية خلال عمليات التنقيب وتبقيها  طي الكتمان لدوافع سياسية.

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