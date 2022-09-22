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خلال ورشة عمل

الحكم المحلي تناقش المخطط الهيكلي للصرف الصحي بخان يونس

22 أيلول / سبتمبر 2022 02:00

الحكم المحلي تناقش المخطط الهيكلي للصرف الصحي بخان يونس
الحكم المحلي تناقش المخطط الهيكلي للصرف الصحي بخان يونس

غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة للمشاريع بوزارة الحكم المحلي،  ورشة عمل بحضور مهندسي بلديات محافظة خان يونس ومصلحة مياه بلديات الساحل ولجنة متابعة الصرف الصحي بالوزارة بهدف مراجعة ومناقشة مخطط الصرف الصحي لمحافظة خان يونس.

حيث تم مناقشة ملاحظات الوزارة والبلديات والمصلحة على ما تم اعداده من وثائق لمخطط الصرف الصحي في محافظة خان يونس، ويشمل التقرير التصميمي وتصميم  شبكات الصرف الصحي التفصيلية  وتصميم  المضخات الرئيسية والخطوط الناقلة.

من جهة أخرى، فقد تم وضع رؤية مشتركة بين كافة الأطراف المجتمعة لاحتياجات ومتطلبات شبكات الصرف الصحي في محافظة خان يونس  نابعة من الحاجة الماسة للتخفيف عن المواطنين وتوفير خدمة الصرف الصحي التي طال انتظارها في أقرب وقت ممكن  مع أخذ كافة المعايير التصميمية التي تضمن خدمة كافة المواطنين في مناطق شرق وغرب خان يونس حسب الأصول..

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