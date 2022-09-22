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اللجنة العليا للحرف الخطرة تصادق على دليل إجراءات تصويب أوضاعها

22 أيلول / سبتمبر 2022 02:04

اللجنة العليا للحرف الخطرة تصادق على دليل إجراءات تصويب أوضاعها
اللجنة العليا للحرف الخطرة تصادق على دليل إجراءات تصويب أوضاعها

غزة- الرأي

عقدت اللجنة العليا للحرف والمنشآت الخطرة في مقر وزارة الحكم المحلي الجلسة رقم (08) .

حيث ترأس الاجتماع د. م. محمد محمود الكحلوت القائم بأعمال رئيس اللجنة العليا للحرف والمنشآت الخطرة وبحضور كامل أعضاء اللجنة متمثلة بـ (وزارة الداخلية والأمن الوطني – الدفاع المدني، وزارة المالية – الإدارة العامة للبترول، وزارة الصحة، وزارة الاقتصاد، وزارة النقل والمواصلات، وزارة العمل، سلطة المياه وجودة البيئة).

حيث ناقشت اللجنة العليا 25 موضوع لحرف ومنشآت خطرة تضمنت الموافقة على منح تجديد رخصة لسنة 2022 لعدد 5 محطة وقود، واستكمال إجراءات (ترخيص، وتحويل فئة، وتغيير ملكية) لـ عدد 12 محطات وقود، ودراسة مدى مطابقة عدد 2 مخابز جديدة للاشتراطات المعمول بها، وإحالة عدد من الملفات إلي الهيئات المحلية والإدارة العامة للبترول للدراسة والإفادة.

كما صادقت اللجنة العليا على قائمة الحرف والمنشآت الخطرة اختصاص اللجنة العليا للحرف والمنشآت الخطرة ودليل إجراءات تصويب أوضاع الحرف والمنشآت الخطرة وتشكيل اللجان الفرعية برئاسة البلديات الكبرى وعضوية وزارة الداخلية – الدفاع المدني، ووزارة العمل، ووزارة الصحة، ووزارة النقل والمواصلات، وسلطة المياه وجودة البيئة لبدء العمل الميداني لتنظيم قطاع محطات الوقود.

اللجنة العليا للحرف الخطرة تصادق على دليل إجراءات تصويب أوضاعها ae96c1d8-6609-4eaa-adc1-9c654684fe49
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