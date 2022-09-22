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"مديرية التدريب" تُخرج دورة تأهيل الضباط الـ 39

22 أيلول / سبتمبر 2022 02:24

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غزة - الرأي

خرّجت المديرية العامة للتدريب بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح الخميس، دورة تأهيل الضباط الـ39، في مقر المديرية بمجمع أنصار غرب مدينة غزة.

وحضر حفل التخريج قيـادة المديرية العامة للتدريب ممثلة بمديرها العام اللواء محـمد خلف، ومدراء الإدارات والوحدات والدوائر، إلى جانب الضباط وصف الضباط، وطوابير الاستعراض العسكري التي ضمت دورات تأهيل الضباط 39 بالإضافة لمنتسبي دورات معهد التنمية البشرية ودورة قادة المجموعات.

وتخلل حفل التخرج، استعراض المشاة، ومرور الخريجين _البالغ عددهم 151 ضابطًا، أمام المنصة على هيئة الاستعراض العسكري بالطوابير المنظمـة كلُ حسب سريتـه المنتسب لها.

وأجرى الخريجون على أرض ميدان التدريب عروض المشاة العسكرية والحركات النظامية بالإضافة لعروض عصا التونفا.

وفي كلمـة له, أكد مدير عام المديرية العامة للتدريب اللواء محـمد خلف أن المديرية تعمل إلى جانب أجهزة الداخلية، ضمن منظومـة متكاملة، حيث تتولى المديرية قيـادة عملية التدريب والإعداد لمنتسبي الوزارة، وتلبي متطلبات واحتياجات أجهزتها بإعداد كوادر مؤهلة وقادرة على تحمل أعباء العمل الشرطي.

وذكـر مدير عام المديرية العامة للتدريب أن المديرية عقدت خلال عام 2022 الجاري 52 دورة تدريبية وأكاديمية, تخرّج منها 4 آلاف و300 متدربًا، مؤكداً عزم مديرية التدريب على رفع كفاءة منتسبي أجهزة الوزارة من خلال الدورات الحتمية والتخصصية.

وأوصى اللواء خلف الخريجين بضرورة تطبيق ما تعلموه في ميدان التدريب من خبرات ومعارف، وتحمل أمانة حماية الجبهة الداخلية, آملاً أن ينعكس التطور بمديرية التدريب في الأدوات والمناهج على قدرات ومهارات الضباط العاملين بالميدان ويمكنهم من ممارسة أعمال الأمن والشرطة بكفاءة واقتدار.

واختتمت مديرية التدريب حفل التخرج بتكريم أوائل الطلبة من دورة  تأهيل الضباط 39 وبالسلام الوطني الفلسطيني، حيث كانت قد عقدت الدورة على مدار خمس شهور, تلقى فيهـا المنتسبون جملة من المعارف والعلوم الشرطية والأمنيـة والقانونية، والتدريبات العسكريـة في المشـاة والحركات النظاميـة ومهارات الميدان واللياقة البدنيـة واستخدام السلاح، وذلك وفق خطـة دراسية معدة مسبقاً.

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