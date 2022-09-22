"الأوقاف" توزع لحوم أضاحي مجمدة على 22 ألف أسرة بغزة

وزعت الإدارة العامة للزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية لحوم أضاحي مجمدة على (21.884) أسرة متعففة بمتوسط (2.25) كيلو لكل منهم، من خلال لجان الزكاة المنتشرة على مستوى محافظات القطاع, بتمويل كريم من مؤسستي أمان فلسطين وهيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات.

وذكر مدير عام الإدارة العامة للزكاة أسامة اسليم، أن اللحوم تم تجهيزها للتوزيع في دولة البرازيل بالطريقة الإسلامية وتصديرها الى قطاع غزة من خلال المؤسسات الشريكة بالمشروع، وفق طرق وأساليب صحية، لضمان جودة اللحوم ووصولها للمستفيد دون خلل.

وأشاد اسليم، بدور دولة البرازيل على وقوفها مع أبناء شعبنا ومساعدتهم والتخفيف من معاناتهم، وبجهود المؤسسات الشريكة ولجان الزكاة المبذولة في خدمة الأسر المحتاجة.

من جهته، أشار منسق المشاريع بإدارة الزكاة محمد صيام، إلى أن عملية التوزيع استمرت يومين متتالين بشكل هرمي لكل محافظة، وفق ضوابط صحية لنقل اللحوم المجمدة ومن ثم الى لجان الزكاة لتصل الى الأسرة المستفيدة بنفس اليوم.