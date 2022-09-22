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أوقاف خان يونس تنهي إجراءات استلام قطعة أرض لإقامة مصلى

22 أيلول / سبتمبر 2022 02:32

أوقاف خان يونس تنهي إجراءات استلام قطعة أرض لإقامة مصلى
أوقاف خان يونس تنهي إجراءات استلام قطعة أرض لإقامة مصلى

خان يونس- الرأي


أنهت مديرية أوقاف خان يونس إجراءات استلام عقود ملكية قطعة أرض بمساحة "150متر مربع" لصالح وزارة الأوقاف في منطقة الفخاري بتبرع كريم من المواطن منصور أبو طعيمة ، لإقامة مصلى يوسف عليه السلام في المحافظة، بحضور رئيس قسم المساجد د. سامي أبو هداف.


وأوضح أبو هداف أن هناك حاجة ملحة لإقامة المصليات والمساجد في المناطق الحدودية والمهمشة لمساعدة الناس إقامة صلواتهم وعباداتهم والحصول على أجر الجماعة، داعياً أهل الخير إلي المساهمة في تعزيز الدور الديني والدعوي.


وأكد أبو هداف أن الأوقاف هي الحاضنة لكافة الوقفيات الإسلامية، والتي تعمل جاهدة للحفاظ على المساجد والارتقاء بها، وإظهارها بشكل حضاري يتناسب مع واقعها كبيوت لله ودور للعبادة.


وقدم د. أبو هداف بالشكر للمواطن أبو طعيمة على هذه المبادرة المباركة في خدمة مساجد الله ، متمنيا أن يكون هذا التبرع المبارك في ميزان حسناته .

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