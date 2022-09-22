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خلال ورشة عمل

الأوقاف تناقش آليات "بناء استراتيجية وطنية لإدارة العمل الخيري"

22 أيلول / سبتمبر 2022 02:41

الأوقاف تناقش آليات "بناء استراتيجية وطنية لإدارة العمل الخيري"
الأوقاف تناقش آليات

غزة-الرأي
عقدت الإدارة العامة للزكاة ووحدة المشاريع بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية ورشة عمل لمناقشة آليات بناء " استراتيجية وطنية لإدارة العمل الخيري في قطاع غزة "بالشراكة مع الإدارة العامة للجمعيات بوزارة التنمية الاجتماعية.


وتناول اللقاء مناقشة الاستراتيجية التي وضعتها اللجنة الناظمة للعمل الخيري والمفوضة من الأمانة العامة لضبط أُسس توزيع المساعدات المباشرة والغير مباشرة في العمل الخيري, والذي تخلله عرض للرؤى والأهداف والوقوف على المشكلة والتساؤلات ونقاط القوة والضعف في الخطة.


كما تضمنت الورشة جملة من الإضافات التي تمت إدراجها بمسودة الاستراتيجية بهدف تطوير المسودة الأولية التي تم إعدادها للحصول على أفضل مخرج سيتم تقييمه من قامات العمل الخيري والإغاثي في قطاع غزة.


يُذكر أن اللقاء حضره كل من أ. أسامة شرف مدير عام الجمعيات بوزارة التنمية الاجتماعية ود. أشرف إسماعيل مدير وحدة المشاريع وأ. محمود البيك مدير دائرة البحث الاجتماعي بالزكاة, ولفيف من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة لجان الزكاة والإداريين فيها.

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