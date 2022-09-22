الاحتلال يعلن حالة التأهب القصوى خشية تنفيذ عمليات

القدس المحتلة - الرأي

أعلن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، اليوم الخميس، رفع حالة التأهب إلى أعلى مستوى في صفوف قواته في ظل ورود العشرات من الإنذارات بتنفيذ العمليات خلال الأعياد اليهودية التي تبدأ مساء السبت القادم حتى 17 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وشرعت شرطة الاحتلال بالاستعدادات لرفع حالة التأهب والاستنفار تدريجيا مع اقتراب الأعياد اليهودية، مطلع الأسبوع القادم، والتي تشمل نشر آلاف العناصر في مناطق مكتظة مع التركيز على نحو خاص في مدينة القدس المحتلة.

وأوضح شبتاي أن حالة التأهب تشمل نشر آلاف العناصر ونصب حواجز ونقاط التفتيش على الطرق ومراكز التسوق والترفيه والمعابد ومناطق التجمهر في جميع أنحاء الكيان، مطالبا الإسرائيليين بـ"اليقظة وتوخي الحذر من المخاطر المحيطة".

وتعتزم شرطة الاحتلال نشر عناصرها من المتطوعين وأولائك التابعين لجهاز الشرطة وقوات "حرس الحدود" في الشطر الشرقي المحتل من المدينة وداخل البلدة القديمة وعند مداخل المسجد الأقصى، حيث تكثر في فترة الأعياد اليهودية عمليات اقتحام المسجد الأقصى من قبل آلاف المستوطنين الإسرائيليين.

كما تعتزم شرطة الاحتلال وحرس الحدود نشر قوات كبيرة على امتداد الجدار الفاصل والسياج الحدودي بين أراضي الضفة الغربية ومناطق 48، وخلال أيام الأعياد سيتم تعزيز الانتشار حول المتنزهات والحدائق العامة والكنس اليهودية.

وكان قائد شرطة الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، دورون ترجمان، أفاد في تصريحات صدرت عنه خلال إحاطة قدمها للصحافيين، يوم الأحد المقبل، بتلقي أجهزة أمن الاحتلال إنذارات حول مخططات تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية خلال فترة الأعياد اليهودية في الأيام والأسابيع المقبلة؛ لافتا إلى أن الاحتلال يعتزم التصعيد ضد الناشطين الفلسطينيين في القدس بما في ذلك تنفيذ حملة اعتقالات واسعة.