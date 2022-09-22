اعتقال 4 شبان من "الدهيشة" بزعم تنفيذهم عملية إطلاق نار

بيت لحم - الرأي

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 4 فلسطينيين من مخيم الدهيشة قضاء بيت لحم، بزعم الاشتباه بمشاركتهم في عملية إطلاق النار على مستوطنة "إفرات".

وذكر جيش الاحتلال في بيان أنه أطلق عملية مطاردة لمنفذي العملية بعد شهر ونصف على وقوعها، مشيرا إلى أن قواته "اعتقلت أربعة مشتبه بهم في مخيم الدهيشة للاجئين وتم نقلهم للتحقيق".

وادعى الجيش أن عناصره ضبطوا "ثلاثة أسلحة من نوع ’M16’، والتي يبدو أنها استُخدمت في عملية إطلاق النار"، صوب المستوطَنة.

كما زعم البيان أنه في السابع والعشرين من تموز/ يوليو الماضي، أُطلِق نار على مستوطنة "إفرات"، إحدى مستوطنات "غوش عتصيون" في منطقة بيت لحم، ما تسبب بضرر لإحدى نوافذ مساكن المستوطنة.

