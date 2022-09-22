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بينها شاب من ذوي الإعاقة

3 إصابات برصاص الاحتلال شمال الخليل

22 أيلول / سبتمبر 2022 07:12

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الخليل - الرأي

أصيب، اليوم الخميس، ثلاثة شبان بالرصاص، بينهم شاب من ذوي الإعاقة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الظهر في بلدة بيت أمر، وأطلقت الرصاص الحي والأعيرة المطاطية وقنابل الغاز السام صوب منازل المواطنين، ما أدى إلى إصابة الشاب جهاد فايز الصليبي (24 عاما)، وهو من ذوي الإعاقة، برصاصة في القدم، وذلك أثناء وقوفه أمام منزل عائلته، وجرى نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج، وشابين اخرين بأعيرة نارية في القدم خلال مواجهات عنيفة اندلعت بالبلدة، بالإضافة إلى إصابة العشرات بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، عولجوا ميدانيا.

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