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أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم الجمعة

23 أيلول / سبتمبر 2022 09:01

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غزة-الرأي

جاءت أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم الجمعة الموافق 23.9.2022 وفقا لوزارة الزراعة على النحو التالي :

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