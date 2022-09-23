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الاحتلال يعتقل مواطنين من بيت لحم وطولكرم

23 أيلول / سبتمبر 2022 09:12

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أفادت مصادر محلية، اليوم الجمعة، بأنّ قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت مواطنين من بيت لحم وطولكرم بالضفة المحتلة.

وأوضحت المصادر، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت الشاب شاهر يوسف طقاطقة من قرية أم سلمونة جنوب بيت لحم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سعيد الساعي عقب اقتحام منزله في ضاحية ارتاح بمدينة طولكرم.

وأشارت المصادر إلى أنّ قوات الاحتلال نفذت حملة مداهمات في مناطق أخرى من بينها بلدة الطور التي اقتحم خلالها منزل عائلة الشهيد محمد أبو جمعة (23 عامًا) منفذ عملية الطعن أمس قرب حاجز بيت سيرا جنوب غرب رام الله.

يُشار إلى أنّ مؤسّسات الأسرى وحقوق الانسان أفادت في تقريرها الشهري، بأنّ سلطات الاحتلال اعتقلت خلال شهر آب/ أغسطس 2022، (607) فلسطينيين/ات من الأرض الفلسطينية المحتلّة، من بينهم (59) طفلاً، و(13) من النساء، وشكلت حالات الاعتقال في القدس النسبة الأعلى كما في كل شهر، تليها الخليل، وبيت لحم، وجنين.

وتشن قوّات الاحتلال الاسرائيلي ، بشكل يومي، حملة اعتقالاتٍ ومداهماتٍ في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة، إذ اعتقلت، خلال العام الماضي، نحو (8000) فلسطينياً/ة، من بينهم أكثر من (1300) قاصر/ة وطفل/ة، و(184) من النّساء، ووصل عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة إلى (1595) أمر اعتقال إداري.

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