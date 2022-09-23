"المرور"تنشر حالة الطرق في غزة اليوم الجمعة

غزة-الراي

نشرت الإدارة العامة للمرور في غزة صباح اليوم الجمعة، حالة الطرق والتي تشهد حركة مرورية هادئة نسبيا منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.



ونوهت الادارة بوجود سوق اليرموك وسوق الحلال في محافظة غزة، مهيبةً بالسائقين استخدام طرق بديلة والسير بحذر في محيط منطقة السوق تفاديا لوقوع حوادث سير.



كما نوهت على تحويل شارع عز الدين القسام "الشفاء"من تقاطع شارع عمر المختار حتى تقاطع شارع الوحدة للعمل باتجاه واحد من الشمال باتجاه الجنوب فقط بدلاً من اتجاهين.



ولفتت إلى أنه عند وجود أي حادث مروري يمكن التواصل مع العمليات المركزية أو الاتصال على الرقم 100.

