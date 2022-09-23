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الاحتلال يغلق حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس المحتلة

23 أيلول / سبتمبر 2022 03:24

الضفة المحتلة-الرأي:

أغلقت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، حاجز حوارة العسكري، جنوب نابلس المحتلة.

وأكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز بشكل مفاجئ، ومنعت مركبات المواطنين من المرور عبره في كلا الاتجاهين، مضيفة أن المستوطنين يعتزمون تنظيم مسيرة في بلدة حوارة.

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