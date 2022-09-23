الآلاف يؤدون صلاة الفجر العظيم وقرارات إبعاد لمقدسين عن الأقصى

أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الفجر العظيم اليوم الجمعة في باحات المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي ومساجد الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأطلق المصلين على الصلاة هذا الأسبوع “فجر الرباط العظيم” وسط دعوات للرباط في المسجد الأقصى تزامناً مع تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية والأعياد اليهودية.

في غضون ذلك أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرارات إبعاد بحق عدد من المقدسيين عن المسجد الأقصى.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال أبعدت الشاب زيد غراب عن الأقصى لمدة 6 أشهر، والسيدة سحر النتشة لمدة أسبوع قابل للتجديد.

كما سلمت قوات الاحتلال الشاب محمد أبو زنيد، نجل مدير إقليم فتح في القدس، قراراً بالإبعاد عن الأقصى لـمدة 6 أشهر.

وأشارت إلى أن الاحتلال أبعد المقدسية زينة عمرو، عن الأقصى لمدة أسبوع قابل للتجديد، عقب اعتقالها من منزلها في حي الثوري.

ولفتت إلى أن الاحتلال جدد قرار منع السفر بحق يعقوب أبو عصب، شهراً قابلاً للتجديد.