المالية تقوم بجولة تفقدية لجمارك معبر رفح البري

غزة-الرأي

أجرى وكيل وزارة المالية أ.عوني الباشا، والوكيل المساعد للوزارة أ.ابراهيم صيام جولة تفقدية ليلية لمعبر رفح البري، للاطلاع على سير العمل في دائرة جمارك المعبر، حيث كان باستقبالهم مدير عام الجمارك والمكوس أ.محمود العقاد، ومدير جمارك المعبر أ.اياد مرتجى، ومدير جمارك معبر كرم أبو سالم التجاري أ.محمد قريق، ومدير صالة الوصول بالمعبر مقدم نائل شلبي.



بدوره، اطلع الباشا وصيام على طبيعة عمل جمارك معبر رفح البري، وآليات التفتيش الجمركي، مشيداً بجهود الموظفين ودورهم في الحفاظ على المال العام ، مستمعا لشكاوى واقتراحات بعض المسافرين القادمين عبر المعبر، وأوعز للموظفين في سرعة إتمام الإجراءات الجمركية والتسهيل على المسافرين بعد أعباء السفر.



وأكد الباشا أن موظفي وزارته يعملون وفق القانون والأنظمة المتبعة في الموانئ، والذي يهدف للحفاظ على المال العام، مشيراً إلى أن تطبيق القانون مهمة مشتركة بين الوزارات المختلفة.



وأشاد الباشا بالتنسيق الكبير بين موظفي وزارة المالية والوزارات الأخرى بالمعابر، والذي يؤدي إلى سرعة إتمام المعاملات وتجويد الخدمات المقدمة للجمهور.



من جهته ،أوضح صيام أن معبر رفح البري مخصص لنقل الأفراد وليس البضائع، وأن الهدف من الإجراءات الجمركية بالمعبر الحفاظ على الحركة التجارية عبر المعابر المخصصة لذلك، داعياً الموظفين لبذل المزيد من الجهود وتقديم خدمة أفضل.

