وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل فتيين أثناء خروجهما من المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الآلاف يؤدون صلاة الفجر العظيم وقرارات إبعاد لمقدسين عن الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يغلق حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية 50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية المتطرف روتمان يقتحم مقبرة الرحمة وينفخ بالبوق وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يطاردون رعاة الأغنام في الأغوار الشمالية وكالة الرأي الفلسطينية "جماعات الهيكل" تدعو لأكبر اقتحام للأقصى وكالة الرأي الفلسطينية "المرور"تنشر حالة الطرق في غزة اليوم الجمعة وكالة الرأي الفلسطينية "المعابر "تنشر احصائية لاعداد الوافدين والمغادرين عبر معبر رفح وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": 4 إصابات في 10 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
أخبار » الأخبار الفلسطينية

عشرات الإصابات خلال قمع الاحتلال لمسيرات بالضفة

23 أيلول / سبتمبر 2022 03:51

111
111

الضفة المحتلة-الرأي:

أُصيب عدد من المواطنين بجروح وحالات اختناق خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في بلدتي كفر قدوم وبيت دجن شرق قلقيلية ونابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بتسجيل 7 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وأخرى اختناقًا بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهات، مشيرةً إلى أن من بين المصابين طفلًا يبلغ من العمر (13 عامًا) أصيب بالرصاص الحي في الفخذ.

 واندلعت المواجهات عقب انطلاق المسيرة الأسبوعية من وسط بلدة كفر قدوم باتجاه مدخل القرية الذي يغلقه جيش الاحتلال منذ سنوات طويلة.

وأوردت جمعية الإغاثة الطبية في نابلس، بتسجيل 3 إصابات خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت دجن (شرقًا).

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"مبادرة فلسطينيي اوروبا للعمل الوطني" تنفذ حملة "جرحنا واحد"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟