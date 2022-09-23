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"هنية": "سيتم توزيع المنحة المالية لأندية المحافظات الجنوبية السبت

23 أيلول / سبتمبر 2022 05:42

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أكد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أن المنحة المالية لأندية المحافظات الجنوبية بقيمة (1.200.000) شيكل سيتم توزيعها يوم السبت المقبل الساعة 8 مساء في قاعة سيدار غرب مدينة غزة.

وأوضح هنية أن المنحة ستشمل (40) ناديا، وستحصل أندية الدرجة الممتازة على (35.000) شيكل، وأندية الدرجة الأولى (25.000) شيكل، وأندية الدرجة الثانية (14.000) شيكل، بينما ستحصل أندية الدرجة الثالثة على المنحة المالية مع انطلاق الدوري الخاص بها في نوفمبر المقبل.

وأبدى هنية أمله أن يكون انطلاق الموسم الرياضي بداية خير واستهلال طيب لانطلاقة مميزة للمنافسة الشريفة، والارتقاء بمستوى الرياضة الفلسطينية.

وقال:" ضمن مسئوليتنا التي نفتخر بحمل أمانتها يسعدنا أن نقدم المنحة المالية لأندية المحافظات الجنوبية تقديرا ودعما لدفع عجلة النشاط الرياضي، والمساهمة ولو بجزء من الدعم المالي للأندية والقطاع الرياضي".

وأضاف:"كلنا أمل أن نكون معا صفا واحدا لمواجهة كافة التحديات والحفاظ على استقرار وانتظام بطولاتنا الرياضية، واحتضان لاعبينا ومواهبنا الرياضية، وإعطاء الفرصة لشبابنا وجماهيرنا للاستمتاع بجمال المنافسة بدون تعصب أو احتقان".

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