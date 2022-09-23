حماس تدعو لمواصلة الرباط بالأقصى إفشالاً لمخططات الاحتلال

غزة- الرأي:

أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الجمعة، بالمشاركة الواسعة لجماهير شعبنا، في مدينة القدس والضفة والداخل المحتل، في نداء الفجر العظيم والاحتشاد في صلاة الجمعة، وحضورهم الفاعل في المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي.



وقالت الحركة في بيان وصل" الراي" نسخة عنه ، إن المشاركة الواسعة تأتي تأكيدا من أبناء شعبنا على تحدّيهم للاحتلال وإجراءاته القمعية، واستمرارهم في نضالهم ضدَّ مخططاته التي تهدف إلى تفريغ الأقصى من حُماته، تمهيداً لاقتحاماتهم الإجرامية بعد أيام.



كما عبرت عن اعتزازها "بأهلنا الصَّامدين من المرابطين والمرابطات في بيت المقدس وأكنافه"، مثمنة جهادهم وتضحياتهم.



وأكملت "نشدّ على أياديهم، رجالاً ونساءً، شيباً وشبّاناً، لمواصلة ملحمتهم البطولية، بكل قوّة وبسالة، نيابة عن الأمَّة قاطبة، حماية ودفاعاً عن المسجد الأقصى المبارك".



ودعت جماهير شعبنا الفلسطيني على امتداد الوطن وخارجه إلى تعزيز صمودهم ونضالهم، كما دعت الأمة قادة وشعوباً، إلى التحرّك انتصاراً لقبلة المسلمين الأولى ومسرى الرَّسول الأمين.

