وكالة الرأي الفلسطينية إصابة 5 مواطنين بعد أن صدم سيارتهم مستوطن في بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية عشرات الإصابات خلال قمع الاحتلال لمسيرات بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية المالية تقوم بجولة تفقدية لجمارك معبر رفح البري وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل فتيين أثناء خروجهما من المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الآلاف يؤدون صلاة الفجر العظيم وقرارات إبعاد لمقدسين عن الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يغلق حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية 50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية المتطرف روتمان يقتحم مقبرة الرحمة وينفخ بالبوق وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يطاردون رعاة الأغنام في الأغوار الشمالية وكالة الرأي الفلسطينية "جماعات الهيكل" تدعو لأكبر اقتحام للأقصى
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حماس تدعو لمواصلة الرباط بالأقصى إفشالاً لمخططات الاحتلال

23 أيلول / سبتمبر 2022 05:49

111
111

غزة- الرأي:

أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الجمعة، بالمشاركة الواسعة لجماهير شعبنا، في مدينة القدس والضفة والداخل المحتل، في نداء الفجر العظيم والاحتشاد في صلاة الجمعة، وحضورهم الفاعل في المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي.

وقالت الحركة في بيان وصل"  الراي" نسخة عنه ، إن المشاركة الواسعة تأتي تأكيدا من أبناء شعبنا على تحدّيهم للاحتلال وإجراءاته القمعية، واستمرارهم في نضالهم ضدَّ مخططاته التي تهدف إلى تفريغ الأقصى من حُماته، تمهيداً لاقتحاماتهم الإجرامية بعد أيام.  

كما عبرت عن اعتزازها "بأهلنا الصَّامدين من المرابطين والمرابطات في بيت المقدس وأكنافه"، مثمنة جهادهم وتضحياتهم.

وأكملت "نشدّ على أياديهم، رجالاً ونساءً، شيباً وشبّاناً، لمواصلة ملحمتهم البطولية، بكل قوّة وبسالة، نيابة عن الأمَّة قاطبة، حماية ودفاعاً عن المسجد الأقصى المبارك".

ودعت جماهير شعبنا الفلسطيني على امتداد الوطن وخارجه إلى تعزيز صمودهم ونضالهم، كما دعت الأمة قادة وشعوباً، إلى التحرّك انتصاراً لقبلة المسلمين الأولى ومسرى الرَّسول الأمين.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"مبادرة فلسطينيي اوروبا للعمل الوطني" تنفذ حملة "جرحنا واحد"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟