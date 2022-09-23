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القسام يزف مجاهداً توفي إثر تعرضه لإصابة أثناء السباحة

23 أيلول / سبتمبر 2022 08:49

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غزة- الرأي:

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى العلا فارساً من فرسانها الميامين الأبطال من جباليا البلد شمال قطاع غزة، والذي توفي متأثراً بإصابة تعرض لها أثناء السباحة

ونعت كتائب القسام في بيانها العسكري المجاهد القسامي/ وسيم سمير أحمد عزام (28 عاماً) من مسجد "الزهراء" في جباليا البلد شمال قطاع غزة والذي توفي اليوم الجمعة 27 صفر 1444هـ الموافق 23/09/2022م متأثراً بإصابة تعرض لها أثناء السباحة قبل أيام،

وتابعت: "ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

وقالت الكتائب في بيانها: "نسأل الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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