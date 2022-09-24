وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على السبب الحقيقى لاستخدام وضع الطيران على هاتفك وكالة الرأي الفلسطينية ميزة جديدة بفيس بوك تساعد المبدعين في التواصل مع المتابعين وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت ستكشف عن منتجات Surface جديدة في 12 أكتوبر وكالة الرأي الفلسطينية كيف يساعد تناول الطعام بالوقت المحدد في رحلة إنقاص الوزن؟ وكالة الرأي الفلسطينية الخضروات النيئة يمكن أن تجعلك مريضًا جدًا.. كيفية تعظيم فوائدها وكالة الرأي الفلسطينية بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين شمال قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية إليك 8 أسباب لعدم الشعور بالجوع وكالة الرأي الفلسطينية ذوو شهيد من غزة يتبرعون بقرنيتيه وكالة الرأي الفلسطينية مدرب غزي يهاجم لجنة الحكام وكالة الرأي الفلسطينية رسميا: صعود جمعية الشبان البطل وخدمات الدير الوصيف للدرجة الممتازة بكرة السلة
أخبار » الأخبار الحكومية

أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم السبت

24 أيلول / سبتمبر 2022 08:59

11222
11222

غزة-الرأي

جاءت اسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم السبت الموافق 24.سبتمبر 2022 وفقا لوزارة الزراعة على النحو التالي :

111 11222
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"مبادرة فلسطينيي اوروبا للعمل الوطني" تنفذ حملة "جرحنا واحد"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟