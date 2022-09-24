أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم السبت

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
عاجل |
24 أيلول / سبتمبر 2022 08:59
غزة-الرأي
جاءت اسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم السبت الموافق 24.سبتمبر 2022 وفقا لوزارة الزراعة على النحو التالي :
"مبادرة فلسطينيي اوروبا للعمل الوطني" تنفذ حملة "جرحنا واحد"
09:43فرنسي يحطم رقما قياسيا في مغامرة خطيرة
09:33الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من نابلس ورام الله
09:31صياد يعثر على كائن بحري غريب.. "عفريت" بابتسامة إنسان
09:28تعرف على السبب الحقيقى لاستخدام وضع الطيران على هاتفك
09:22ميزة جديدة بفيس بوك تساعد المبدعين في التواصل مع المتابعين
كافية
بحاجة إلى تعزيز
جميع الحقوق محفوظة لوكالة الرأي الفلسطينية - 2015