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أخبار » الأسرة و المجتمع

الخضروات النيئة يمكن أن تجعلك مريضًا جدًا.. كيفية تعظيم فوائدها

24 أيلول / سبتمبر 2022 09:15

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يعتقد خبراء الصحة أن عصير الخضار النيئة ليس خيارًا أفضل لتعظيم فوائدها، فقا لموقع " healthline"، ويؤكد الخبراء على ضرورة طهي الخضار حتى لو كان ذلك قليلاً للاحتفاظ بالمعادن وكذلك المذاق، أيضًا ، تتكون بعض الخضروات من سموم لا يسهل هضمها ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل معدية مختلفة

من المهم جدا أن تدمج  الوجبات الغذائية النيئة في النظام الغذائي اليومي، فهى غنية بالحديد والبوتاسيوم والفيتامينات وجميع المعادن الأساسية الأخرى مثل السبانخ واللفت، وما إلى ذلك، وتعمل على تقوية وظائف الجسم وتعزيز العمل المنتظم للأعضاء.

ومع ذلك، فإن تناولها نيئة أو عصرها يمكن أن يجعلك تعاني من أعراض مثل الغثيان والتعب، إسهال أو الانتفاخ، يعتقد الخبراء أن الخضار النيئة عرضة لنمو البكتيريا التي لا يمكن تدميرها بمجرد غسلها بالماء.

الطريقة الصحيحة لتناول الخضروات الخضراء
 

ومن ثم، فإن الطريقة الصحيحة لتناولها هي غليها أو طهيها قليلاً عن طريق تقليبها بالسمن وتوابلها بالبهارات المفضلة لديك لتعزيز مذاقها، يزيد الطعام الساخن من تدفق الدم إلى أمعائك ويحسن عملية الهضم، يتفكك الطعام المطبوخ بسهولة في المعدة ويمتص الجسم العناصر الغذائية بشكل صحيح.

أيضا، يمكنك حساء الخضار وشربها يوميا لتقوية المناعة والتخلص من السعال والبرد، يمكن أيضًا تقطيع الخضار وإضافتها إلى الدال أو الأرز لاستخراج أقصى قيمة غذائية.

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