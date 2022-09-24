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فرنسي يحطم رقما قياسيا في مغامرة خطيرة

24 أيلول / سبتمبر 2022 09:43

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تمكن مغامر فرنسي من تحطيم الرقم القياسي العالمي بالسير لمسافة 1.4 ميل (2.2 كيلومتر تقريبا)، على حبل معلّق، في جبل القديس ميشيل، وهي جزيرة حجرية صغيرة في نورماندي.

واستطاع ناثان بولين، الذي ظهر اسمه في عناوين الصحف عام 2017 عندما سار 2198 قدما على حبل مشدود معلّق بين ساحة تروكاديرو في باريس وبرج إيفل، أن يسجل رقما قياسيا جديدا للسير على المرتفعات عندما مشى مسافة 7218 قدما فوق جبل القديس ميشيل، الذي يعد أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو في فرنسا.

ووثق مقطع فيديو تجربة بولين الخطيرة، حيث حظي بإشادة رواد مواقع التواصل، ممن اعتبروا ما قام به المغامر "تجربة جريئة".

وتعليقا على المغامرة، قال بولين إن تجربة السير على خط مرتفع طويل تبدو وكأنها من المستحيل، مضيفا: "المشي على الحبل المعلّق يجعلني أشعر بالحرية"، حسبما نقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء.

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