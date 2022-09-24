الصحة: مجمع ناصر الطبي يطلق فعاليات المؤتمر الطبي العاشر للأمراض الباطنية

غزة-الراي

أطلق مجمع ناصر الطبي فعاليات المؤتمر الطبي العاشر للأمراض الباطنية والذي يعقد على مدار ثلاثة أيام في فندق المشتل غرب مدينة غزة .



وخلال كلمته الافتتاحية , اشاد وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش بانعقاد فعاليات المؤتمر والذي يأتي بعد انقطاع لعامين بسبب ظروف جائحة كوفيد 19 , تلك الجائحة التي كنتم أنتم جزء من أبطال مواجهتها وخط الدفاع الأول عن صحة أبناء شعبنا , فحق لنا ولكم اليوم أن نكون في حضرة الانجاز الصحي وأن تكون هناك أوراق علمية تتطرق الى جملة الاجراءات والسياسات التي اتخذت خلال الجائحة او البروتوكولات العلاجية .



وأكد د. ابو الريش انه من الأهمية بمكان أن يكون هناك عنوان ثابت على أجندة اللقاءات والفعاليات العلمية وهو اخلاقيات العمل الطبي وحقوق المريض والعلاقة مابين الأطباء .



وتوجه د. ابو الريش بالتحية والدعاء بالرحمة الى أرواح ثلة من الأطباء الذين مضوا لكن أثرهم وبصماتهم تخلد ذكراهم , وجهودهم ستبقى الملهم للأجيال .



واشار د. ابو الريش الى ان كل جهد وعمل في اطار المنظومة الصحية ماهو الا خطوة نحو القدس والتحرير فنحن بهذه الرسالة السامية نعمل سويا على الحفاظ على صحة الانسان الفلسطيني والأجيال المتتابعة التي ستحمل الراية وتواصل قصة التحدي ومواجهة المحتل الغاصب ،متوجها بالشكر والتقدير الى مجمع ناصر الطبي على تنظيم فعاليات مؤتمر الباطنة العاشر واحتضان الفعاليات العلمية والتي تعزز في مسارها من جودة الخدمة الصحية .



كما وقدم شكره الى كافة لجان المؤتمر العلمية والتحضيرية والاعلامية والى الشركات الراعية والى كافة الجهود التي تتطلع الى الخروج بالتوصيات المأمولة .

