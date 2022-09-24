طلاب "دورة الصاعقة" بكلية الرباط ينفذون مناورة تدريبية

غزة الراي

نفذ طلاب دورة الصاعقة بكلية الرباط الجامعية بوزارة الداخلية والأمن الوطني، مناورة تدريبية تُحاكي عملية اقتحام عدة مبانٍ تضم "وكراً إجرامياً" لخارجين عن القانون ومروجي مخدرات.

وشملت المناورة الميدانية إعداد خطة للاقتحام وشرح تفاصيلها على "مجسم كروكي"، بعد الحصول على معلومات وصور كافية، تبعها محاصرة للمكان المستهدف من جميع جهاته.

وتضمنت المناورة محاكاة لتعامل قوات الشرطة مع مروجي المخدرات والخارجين عن القانون وتحييد نيرانهم، ومحاصرة المكان واقتحامه وإلقاء القبض على المجرمين، كما تخلل التدريبات انفجارات واقتحام مبانٍ، وإطلاق أعيرة نارية.

وشارك في المناورة عدد من طلاب كلية الرباط، كما تم استدعاء الكلاب البوليسية المختصة للمشاركة في عملية التفتيش، والعثور على مواد مخدرة وضبطها.

وتأتي المناورة في إطار زيادة القدرة التدريبية ورفع كفاءة طلاب كلية الرباط في مجالات عدة وإكسابهم مهارات خاصة.

جدير بالذكر، أن "دورة الصاعقة"، ضمن الدورات الحتمية المقررة لتخرج الطلاب من كلية الرباط الجامعية، وحصولهم على درجة البكالوريوس في العلوم الشرطية والعلوم البحرية.

وتهدف الدورة إلى رفع مستوى اللياقة البدنية لدى الطلاب المشاركين، والتدرُب على العمل في أصعب الظروف، والتعامل في المشاريع الخاصة، وإتقان التخصصات العسكرية، وتحمل الضغط من خلال السير لمسافات طويلة، بالإضافة لتنمية المهارات القيادية لديهم.