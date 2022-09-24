الاقتصاد تشرف على اختتام بازار المنتجات الوطنية للعام 2022

غزة-الرأي

أشرفت وزارة الاقتصاد الوطني على فعاليات اختتام بازار المنتجات الوطنية للعام 2022، الذي عقد في مركز رشاد الشوا بمدينة غزة على مدار ثلاثة أيام ، بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالشراكة مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية ومركز التجارة الفلسطيني بال تريد ووزارة الاقتصاد، بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية.



وأوضح مدير وحدة التنسيق مع القطاع الخاص وعضو اللجنة المشرفة على البازار من وزارة الاقتصاد أ. تامر الزويدي أن البازار سلط الضوء على الصناعات الفلسطينية التي يتم انتاجها تصنيعها داخل قطاع غزة.



وقال الزويدي، إن الشركات المشاركة في البازار قدمت قصص نجاح على الصعيد المحلي، الامر الذي من شأنه أن يعزز من مكانة الصناعات الفلسطينية، إضافة إلى تشجيع المستهلك من الإقبال عليها، بما يكفل للمستهلك في الحصول على خيارات متنوعة ومتعددة من السلع والمنتجات على اختلاف أنواعها وأصنافها في السوق المحلي.



واكد الزويدي على الدور الذي لعبه البازار في تعريف الناس بالمنتوجات الصناعية، وآخر ما توصلت اليه من تطور وتقدم على جميع الاصعدة، وفتح قنوات تواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين بين شطري الوطن.



وأضاف الزويدي ان وفدا من رجال الاعمال ورؤساء الاتحادات الصناعية والغرف التجارة من المحافظات الشمالية حضر وشارك بفعاليات البازار.



وبين الزويدي، انه تم الاتفاق بين وزارة الاقتصاد الوطني والوفد القادم من المحافظات الشمالية على تنظيم وإقامة معرض للصناعات التي يتم انتجها في قطاع غزة في محافظات الضفة الغربية خلال الفترة القادمة.

