تعليم الشمال يفتتح "مصلّى" مدرسة جباليا الأساسية

غزة-الراي

افتتحت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة مصلى بمدرسة جباليا الأساسية للبنات (أ + ب)، والذي أقيم بالتعاون مع المجتمع المحلي.



وحضر الافتتاح أ. أشرف حرز الله مدير التربية والتعليم شمال غزة، وأ. موسى شهاب مدير الدائرة الفنية، ومديرتيْ المدرستين أ. فايزة الخالدي، وأ. تهاني نصار، ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلام أ. إسماعيل البياري، ورئيس قسم الأنشطة الطلابية أ. محمد كلوب، ومن مجلس أولياء الأمور الأعلى أ. مصباح عبد ربه، وممثلاً عن المجتمع المحلي أ. جمال البطش.



بدوره، بيّن حرز الله أهمية دور المصليات في بناء شخصية الطلبة الدينية والتربوية والعلمية والثقافية التي تسمو بالطلبة إلى أعلى الدرجات في الدنيا والآخرة، مؤكداً على أهمية الاستفادة من المصليات في العبادات والطاعات، ونشر العلم والمعرفة، وتعزيز القيم والارتقاء بالسلوك المجتمعي القويم، موضحا أن إنشاء المصليات في المدارس يجسّد الرسالة السامية للمسيرة التعليمية والتربوية التي تسعى للرقي بالإنسان وتقويم سلوكه.



وتوجه مدير التعليم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاز هذا المشروع، راجياً المولى عز وجل أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم.



من جانبها ، رحبت كل من أ. الخالدي، وأ. نصار، بالحضور كافة، مشيدتين بدعم مديرية التربية والتعليم في شمال غزة لجهودهما في الرقي بالعملية التعليمية، وكذلك لرعايتها الكريمة لمشروع إنشاء المصلى.



كما توجهتا بالشكر الجزيل لمجلس أولياء الأمور الأعلى ممثلاً بالأخ مصباح عبد ربه، وللمجتمع المحلي ممثلاً بالأخ جمال البطش وكذلك لمعلمات المدرستين (أ + ب) لما بذلوه من جهد في إنجاز هذا المشروع القيمي.



جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم العالي، وانسجاماً مع رسالتها التربوية، دأبت منذ عدة سنوات على افتتاح المصليات في معظم المدارس الحكومية ومديريات التربية والتعليم لما لذلك من آثار تربوية تساهم في تعزيز القيم والسلوك لدى الطلبة.

