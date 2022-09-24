وكالة الرأي الفلسطينية مدارس مدينة حمد وعمر الأغا تنظم وقفة احتجاجية ضد أسرلة المناهج بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يفتتح "مصلّى" مدرسة جباليا الأساسية وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تشرف على اختتام بازار المنتجات الوطنية للعام 2022 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يمنع مواطنين ونشطاء من مساندة أهالي قرية التوانة وكالة الرأي الفلسطينية محكمة الاحتلال تمدد توقيف شقيقين من جنين للمرة الـ41 وكالة الرأي الفلسطينية طلاب "دورة الصاعقة" بكلية الرباط ينفذون مناورة تدريبية وكالة الرأي الفلسطينية هنية يهنئ السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ92 وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: مجمع ناصر الطبي يطلق فعاليات المؤتمر الطبي العاشر للأمراض الباطنية وكالة الرأي الفلسطينية " المعابر " تنشر إحصائية باعداد الوافدين والمغادرين عبر منفذ بيت حانون وكالة الرأي الفلسطينية المرور: وفاة و41 إصابة في 80 حادث سير خلال الأسبوع الماضي
أخبار » الأخبار الحكومية

مدارس مدينة حمد وعمر الأغا تنظم وقفة احتجاجية ضد أسرلة المناهج بالقدس

24 أيلول / سبتمبر 2022 02:07

111
111

غزة-الراي
نفذت مدارس مدينة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الثانوية للبنات والأساسية للبنات والأساسية "أ" للبنين والأساسية "ب" للبنين، ومدرسة عمر الأغا الثانوية للبنين، وقفة احتجاجية ضد أسرلة المناهج في القدس، ويأتي ذلك استجابة لحملة من الفعاليات أطلقتها الوزارة، وشارك في الوقفة: أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم في خان يونس، وأ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، ود. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، وعدد من رؤساء الأقسام، ود. محمد العقاد رئيس مجلس أولياء الأمور المركزي، ومديري ومديرات المدارس في المدينة، وعدد من المعلمين والطلبة المشاركين، ومجلس أولياء الأمور في مدينة حمد، وشخصيات اعتبارية من المجتمع المحلي.


بدوره،  أكد الفرا أن المديرية تنفذ منذ بداية هذ الأسبوع فعاليات متنوعة لتعريف الطلبة بما يحدث في القدس الشريف من محاولات العدو الاسرائيلي لأسرلة المنهاج، كذلك لرفض هذه الإجراءات التي تتعمد بلدية العدو في القدس تنفيذها بهدف دس السم في العسل وتشويه الحقائق وصهينة المناهج الفلسطينية، وأوضح الفرا أن وزارة التربية والتعليم وجميع مؤسسات الفلسطينية تناشد المجتمع الدولي لوقف هذه المهزلة، وأننا جميعاً نقف اليوم لرفض هذه الإجراءات.
ومن ناحيته أشار أ. جمال الداودي مدير مدرسة عمر الأغا الثانوية للبنين أن المدارس وبالشراكة الكاملة مع مجلس أولياء الأمور تنفذ هذه الوقفة لتؤكد رفضها التام لما يحدث من تحريف للمنهاج في القدس .


هذا وشكل الطلبة كلمة القدس عربية، ورفعوا اللافتات الرافضة لأسرلة المنهاج، وانتهت الوقفة بمسير في شوارع المدينة.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"مبادرة فلسطينيي اوروبا للعمل الوطني" تنفذ حملة "جرحنا واحد"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟