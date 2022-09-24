مدارس مدينة حمد وعمر الأغا تنظم وقفة احتجاجية ضد أسرلة المناهج بالقدس

غزة-الراي

نفذت مدارس مدينة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الثانوية للبنات والأساسية للبنات والأساسية "أ" للبنين والأساسية "ب" للبنين، ومدرسة عمر الأغا الثانوية للبنين، وقفة احتجاجية ضد أسرلة المناهج في القدس، ويأتي ذلك استجابة لحملة من الفعاليات أطلقتها الوزارة، وشارك في الوقفة: أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم في خان يونس، وأ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، ود. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، وعدد من رؤساء الأقسام، ود. محمد العقاد رئيس مجلس أولياء الأمور المركزي، ومديري ومديرات المدارس في المدينة، وعدد من المعلمين والطلبة المشاركين، ومجلس أولياء الأمور في مدينة حمد، وشخصيات اعتبارية من المجتمع المحلي.



بدوره، أكد الفرا أن المديرية تنفذ منذ بداية هذ الأسبوع فعاليات متنوعة لتعريف الطلبة بما يحدث في القدس الشريف من محاولات العدو الاسرائيلي لأسرلة المنهاج، كذلك لرفض هذه الإجراءات التي تتعمد بلدية العدو في القدس تنفيذها بهدف دس السم في العسل وتشويه الحقائق وصهينة المناهج الفلسطينية، وأوضح الفرا أن وزارة التربية والتعليم وجميع مؤسسات الفلسطينية تناشد المجتمع الدولي لوقف هذه المهزلة، وأننا جميعاً نقف اليوم لرفض هذه الإجراءات.

ومن ناحيته أشار أ. جمال الداودي مدير مدرسة عمر الأغا الثانوية للبنين أن المدارس وبالشراكة الكاملة مع مجلس أولياء الأمور تنفذ هذه الوقفة لتؤكد رفضها التام لما يحدث من تحريف للمنهاج في القدس .



هذا وشكل الطلبة كلمة القدس عربية، ورفعوا اللافتات الرافضة لأسرلة المنهاج، وانتهت الوقفة بمسير في شوارع المدينة.

