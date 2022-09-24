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إصابة ثلاثة صحفيين خلال قمع فعالية ضد الاستيطان بالخليل

24 أيلول / سبتمبر 2022 02:21

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الخليل – الرأي:

أصيب ثلاثة صحفيين بجروح متفاوتة، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم خلال قمعها فعالية مساندة للمواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتدت على مصور وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" مشهور الوحواح، وأصابته بقنبلة غاز بشكل مباشر، فيما أصيب الصحفي فادي خلاف الذي يعمل في تلفزيون فلسطين بالإغماء، وكذلك المصور الصحفي وسام الهشلمون، عولجوا ميدانيا من قبل طواقم الهلال الأحمر.

وكانت قوات الاحتلال قد منعت صباح اليوم، المواطنين والمتضامنين الأجانب من الوصول إلى قرية التوانة ببلدة يطا، جنوب الخليل، لمساندة الأهالي في ظل مواصلة عمليات الاستيطان، الهادفة لترحيل المواطنين من أراضيهم.

 

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