كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

غزة-الرأي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الاحد (25 سبتمبر)

حيث يشمل الكشف المتبقي من الحافلة الثانية، والثالثة حتى الرقم (100) من الكشف رقم (2022/33) و الحافلة الأولى فقط من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/37)

ودعت الهيئة المسافرين الواردة أسمائهم في الكشف للتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.، مع ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وأكدت الهيئة بانه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، مع ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، و تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، و إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.