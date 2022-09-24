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"هنية" يُشيد بدعم الدعليس للقطاع الرياضي

24 أيلول / سبتمبر 2022 08:32

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غزة- الرأي:

أشاد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بالدعم الذي يقدمه رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس للقطاع الرياضي، وموقفه المساند لبرامج المجلس الأعلى للشباب والرياضة وإعطاء التعليمات لتوفير متطلبات تطوير النشاط الرياضي والشبابي.

وأكد هنية أن دور رئيس متابعة العمل الحكومي في تخصيص مبلغ مالي ضمن المبادرات الحكومية لدعم القطاع الرياضي والشبابي يمثل أهمية كبيرة لاستقرار البطولات الرياضية ومساندة الأندية في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها.

وأوضح هنية أن لجنة متابعة العمل الحكومي والمجلس الأعلى للشباب والرياضة سيقدمان مساء اليوم السبت المنحة المالية لأندية المحافظات الجنوبية بقيمة (1.200.000) شيكل ستوزع على أندية الدرجات الممتازة والأولى والثانية.

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