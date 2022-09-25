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أخبار » الأسرة و المجتمع

حساسية الطعام .. اعرف الأنواع والأعراض والعلاج

25 أيلول / سبتمبر 2022 08:02

حساسية الطعام .. اعرف الأنواع والأعراض والعلاج
حساسية الطعام .. اعرف الأنواع والأعراض والعلاج

يعاني الناس في جميع أنحاء العالم من أنواع مختلفة من الأمراض والقضايا المتعلقة بالغذاء والتي لا يمكن تفسيرها في بعض الأحيان.

ويقول خبراء الصحة إنه حتى كمية صغيرة من طعام معين يمكن أن تؤدي إلى مجموعة من الأعراض التي يمكن أن تهدد الحياة إذا لم يتم التعامل معها على الفور، ومن ثم يجب أن تعرف ما يقوله جسمك من أجل الصحة على المدى الطويل.

ومع ذلك هناك فرق كبير بين عدم تحمل الطعام والحساسية، لا يفهمه الكثير من الناس، يقول الأطباء أن معظم ردود الفعل الجسدية تجاه بعض الأطعمة ناتجة عن عدم تحمل الطعام وليس الحساسية تجاه الطعام.

ما هو عدم تحمل الطعام؟
إذا كنت تعاني من عدم تحمل الطعام ، فيمكن لجسمك أن يتحمل كميات صغيرة من الطعام المخالف دون أي مشكلة أو رد فعل كبير، على سبيل المثال، يمكن للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز تناول الحليب الخالي من اللاكتوز للمساعدة على الهضم.

ما الذي يسبب عدم تحمل الطعام؟
يعزو خبراء الصحة عدم تحمل الطعام إلى عدة عوامل، منها:

عدم وجود إنزيم مطلوب من الجسم لهضم الطعام بشكل كامل.

متلازمة القولون العصبي هي حالة مزمنة تسبب التقلصات الشديدة والإمساك وحتى الإسهال.

زيادة الحساسية للمضافات الغذائية

أمراض الجهاز الهضمي المزمنة مثل الاضطرابات الهضمية ، عن طريق تناول الجلوتين ، وهو بروتين موجود في القمح والحبوب الأخرى

حساسية الطعام
وفقًا لـNemours Children's Health ، تحدث حساسية تجاه الطعام عندما يرى جهاز المناعة في الجسم، الذي يحارب العدوى عادة، الطعام على أنه غاز، يسبب رد فعل تحسسي قد يكون شديدًا في بعض الأحيان، يمكن أن يسبب رد الفعل أعراض مثل:

قشعريرة
تسمم غذائي
تسمم الهستامين
محفزات نفسية
التقيؤ
آلام البطن
بحة في الصوت
مشاكل التنفس
انخفاض ضغط الدم
يعتقد الأطباء أن الحساسية الغذائية يمكن أن تكون مهددة للحياة ويجب على أي شخص يعاني من الحساسية تجاه الطعام تجنب الأطعمة التي تسبب مشاكل.

بعض أنواع الحساسية الغذائية الشائعة ناتجة عن:
الفول السوداني
المحار والمأكولات البحرية الأخرى
اللبن
البيض
علاج الحساسية الغذائية
يعتقد الأطباء أن أفضل طريقة للتعامل مع الحساسية الغذائية هي تحديد الأطعمة التي تسببها وتجنبها.

 

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